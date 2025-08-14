Exposição de fotografia de João Freitas na Junta de Freguesia da Fajã de Cima





Será a quinquagésima terceira exposição do autor, “que se destaca pela particularidade de ter sido realizada com um ‘smartphone’, demonstrando que qualquer pessoa, mesmo sem equipamento profissional, pode criar e expor fotografias”, segundo uma nota de imprensa.

A exposição, que conta com o apoio da Junta de Freguesia da Fajã de Cima e está integrada na programação da Semana Cultural e Festas de Nossa Senhora da Oliveira 2025, poderá ser visitada de segunda a sexta-feira das 10:00 às 12:30 e das 15:30 às 19:00.