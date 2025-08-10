Marcha das Festas da Praia da Vitória assinala um quarto de século

Na passada sexta-feira, a Rua de Jesus voltou a encher-se de cor e música, com as marchas a desfilarem até à marina da cidade. A Praia da Vitória celebrou 25 anos da sua marcha oficial, estreada em 2000 com letra de Paulo Codorniz, então em tempos de alternância festiva com Angra do Heroísmo.

“Há vinte cinco anos, já havia escrito várias marchas, embora de menor visibilidade, e ao ser convidado para escrever a marcha das Festas da Praia, do ano 2000, senti, de facto, muito orgulho, ao mesmo tempo receio, e uma enorme responsabilidade”, confessou Paulo Codorniz ao Açoriano Oriental.



A mudança marcou o início de uma nova etapa. A partir desse ano, as festas da Praia passaram a realizar-se sempre na primeira semana de agosto e, durante cerca de 12 anos, Paulo Codorniz continuou a ser o responsável pelas letras da marcha.



Em relação ao processo criativo, partilha uma visão muito pessoal: “julgo que cada indivíduo, «com mais ou menos inspiração, ou com mais ou menos transpiração», tem o seu próprio processo de criação. Alturas há em que as palavras surgem espontaneamente, outras em que não é tão fácil, embora quando se escreve sobre o que amamos tudo fique facilitado, e escrever sobre esta Praia que amo, foi sempre um gosto e um privilégio”, disse.



Paulo Codorniz afirma que o dia da estreia lhe ficou gravado na memória. “No dia da nossa apresentação estávamos ansiosos, mas ao mesmo tempo alegres, compenetrados e empenhados para que tudo corresse bem. A música era linda, o guarda-roupa também, muito boas vozes, e a coreografia era digna de realce. O resultado foi excelente!”, recordou.



“Pessoalmente senti um enorme prazer ao ver desfilar um grupo numeroso de marchantes cantando as palavras que eu tinha escrito, e sendo sempre muito aplaudidos pelas pessoas que ao longo das ruas assistiam ao desfile da marcha”, acrescentou.



25 anos depois da grande estreia o sentimento é de nostalgia e satisfação. “Passados vinte e cinco anos, sinto um misto de nostalgia pelo tempo percorrido, e uma grande satisfação por constatar que passado todo este tempo, a marcha continuar a ser um hino de amor à Praia e aos Praienses”, disse.



Ao completar 25 anos, a marcha da Praia da Vitória confirma o seu lugar como um dos principais símbolos culturais da cidade, mantendo-se presente nas festas anuais e reforçando a ligação entre a comunidade e as suas tradições.

