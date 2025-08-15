Governo dos Açores quer mais navios a transportar carga para as ilhas

Berta Cabral, segundo uma nota de imprensa, assume que o Governo dos Açores “reconhece que as alterações nos itinerários e o substancial aumento da carga transportada para as ilhas e interilhas têm vindo a causar vários transtornos a empresas e particulares”.



"Estamos a envidar esforços junto dos armadores para que estes aumentem o número de navios de transporte de carga para as ilhas açorianas”, afirmou.



Na quarta-feira, a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH) considerou que há “disfunções graves” nas ligações marítimas de mercadorias para a ilha Terceira, o que afeta o abastecimento de bens.



Em comunicado, a direção da CCIAH refere que a ilha “enfrenta atualmente uma crise séria no abastecimento de bens essenciais”, devido a “disfunções graves nas ligações marítimas que asseguram o transporte regular de mercadorias”.



A titular da pasta da Mobilidade, ainda na nota de imprensa de hoje, refere que “se têm verificado muitas alterações de itinerário - um total de sete neste mês de agosto”, situação que “tem vindo a complicar a gestão da carga por parte dos empresários”.



Para Berta Cabral, “é cada vez mais percetível que não existe capacidade instalada para transporte de todas as mercadorias para a região, principalmente nos meses de verão”.



De acordo com a governante, nos últimos anos, verificou-se um crescimento médio da carga transportada (carga e descarga nos portos regionais) em 10%, mas assegurou que não houve qualquer cancelamento de navios para nenhuma ilha.

