    • Lançamento do livro “Paróquia das Capelas - documentos para a sua história”

    A igreja matriz das Capelas, em Ponta Delgada, vai acolher, no dia 31 de agosto, às 20:00, a sessão de lançamento do livro “Paróquia das Capelas - documentos para a sua história”, com coordenação do padre Hélio Soares.

    Hoje, 14:55
    Lançamento do livro “Paróquia das Capelas - documentos para a sua história”

    Autor: Lusa


    O livro inicia o processo editorial de publicação de fontes contributivas para o “Projeto DIO 500: História Religiosa dos Açores”, uma iniciativa da Diocese de Angra, que envolve investigação histórica e patrimonial que conta a história religiosa dos Açores, desde a fundação da diocese, em 1534, até 2016, para celebrar os 500 anos da sua criação, que ocorrerá em 2034.

    “A presente edição, de cariz inaugural, cumpre dois objetivos: registar e divulgar alguns documentos necessários para a história da comunidade cristã católica das Capelas, e estudar a presença cristã nestas ilhas dos Açores desde o povoamento ao início do século XXI”, referem na nota introdutória o padre Hélio Soares, pároco das Capelas e investigador, e Susana Goulart Costa, coordenadora do projeto DIO 500.

    O evento é de entrada livre.


