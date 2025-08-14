Lançamento do livro “Paróquia das Capelas - documentos para a sua história”





O livro inicia o processo editorial de publicação de fontes contributivas para o “Projeto DIO 500: História Religiosa dos Açores”, uma iniciativa da Diocese de Angra, que envolve investigação histórica e patrimonial que conta a história religiosa dos Açores, desde a fundação da diocese, em 1534, até 2016, para celebrar os 500 anos da sua criação, que ocorrerá em 2034.

“A presente edição, de cariz inaugural, cumpre dois objetivos: registar e divulgar alguns documentos necessários para a história da comunidade cristã católica das Capelas, e estudar a presença cristã nestas ilhas dos Açores desde o povoamento ao início do século XXI”, referem na nota introdutória o padre Hélio Soares, pároco das Capelas e investigador, e Susana Goulart Costa, coordenadora do projeto DIO 500.

O evento é de entrada livre.