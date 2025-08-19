Capa AO 19 agosto 2025

Autor: Açoriano Oriental
Destaque fotográfico vai para o estudo científico sobre as emissões de dióxido de carbono das fumarolas do Vulcão de Fogo.
"Lista de utentes à espera por cirurgia sobe para 12 875 " é a manchete de hoje
