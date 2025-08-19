PSD apresenta Daniel Gonçalves ao município de Vila do Porto

O candidato social-democrata, professor do ensino básico e secundário, de 50 anos, disse à Lusa que as prioridades para o único município da ilha de Santa Maria são ter “um governo autárquico de proximidade e de muita atenção a dois eixos fundamentais: o desenvolvimento social e a reabilitação urbana”.

De acordo com Daniel Gonçalves, “sem investimento na educação e na cultura, assim como na promoção do bem-estar, jamais seguir-se-á firme no combate às desigualdades sociais”.

“A promoção de uma vida melhor para cada mariense começa quando desenhamos uma intervenção municipal consequente na formação dos jovens, acompanhando-os ao longo do seu crescimento, harmonizando os equipamentos sociais a esse projeto de desenvolvimento”, afirmou o candidato.

O candidato disse ainda que planeia a criação de um centro urbano capaz de integrar “o cidadão presente e futuro com a sua memória física e imaterial”.

A colocação de “um maior cuidado no desenvolvimento rural” é outro dos objetivos do candidato social-democrata, não só porque a defesa do povoamento tradicional mariense “implica preservar uma identidade única, mas porque deve-se olhar para a ilha como um todo, cheio de partes que se complementam”, defendeu.

Outra das prioridades apontadas por Daniel Gonçalves é “uma maior proximidade entre governação e comunidade, envolvendo todas as pessoas, numa concertação de esforços e de sinergias”.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o candidato do PSD terá como adversários a atual presidente socialista da Câmara Municipal de Vila do Porto, Bárbara Chaves, bem como Pedro Amaral, pelo BE.

Nas autárquicas de 2021, o PS venceu com 57,20% (três mandatos), contra 34,59 % do PSD (um mandato).