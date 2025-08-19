Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    PSD apresenta Daniel Gonçalves ao município de Vila do Porto

    Daniel da Silva Gonçalves é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, nos Açores, tendo como metas o desenvolvimento social e a reabilitação urbana

    Hoje, 11:11
    PSD apresenta Daniel Gonçalves ao município de Vila do Porto

    Autor: Lusa/AO Online

    O candidato social-democrata, professor do ensino básico e secundário, de 50 anos, disse à Lusa que as prioridades para o único município da ilha de Santa Maria são ter “um governo autárquico de proximidade e de muita atenção a dois eixos fundamentais: o desenvolvimento social e a reabilitação urbana”.

    De acordo com Daniel Gonçalves, “sem investimento na educação e na cultura, assim como na promoção do bem-estar, jamais seguir-se-á firme no combate às desigualdades sociais”.

    “A promoção de uma vida melhor para cada mariense começa quando desenhamos uma intervenção municipal consequente na formação dos jovens, acompanhando-os ao longo do seu crescimento, harmonizando os equipamentos sociais a esse projeto de desenvolvimento”, afirmou o candidato.

    O candidato disse ainda que planeia a criação de um centro urbano capaz de integrar “o cidadão presente e futuro com a sua memória física e imaterial”.

    A colocação de “um maior cuidado no desenvolvimento rural” é outro dos objetivos do candidato social-democrata, não só porque a defesa do povoamento tradicional mariense “implica preservar uma identidade única, mas porque deve-se olhar para a ilha como um todo, cheio de partes que se complementam”, defendeu.

    Outra das prioridades apontadas por Daniel Gonçalves é “uma maior proximidade entre governação e comunidade, envolvendo todas as pessoas, numa concertação de esforços e de sinergias”.

    Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o candidato do PSD terá como adversários a atual presidente socialista da Câmara Municipal de Vila do Porto, Bárbara Chaves, bem como Pedro Amaral, pelo BE.

    Nas autárquicas de 2021, o PS venceu com 57,20% (três mandatos), contra 34,59 % do PSD (um mandato).

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.