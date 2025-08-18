Açoriano Oriental
    • Governo dos Açores diz que presença na Expo Osaka "foi um sucesso"

    O vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, considerou que a presença da região na Expo Osaka 2025 “foi um sucesso", pela forma como foi acolhida, mas também na vertente turística

    18 de Aug de 2025, 15:28
    Governo dos Açores diz que presença na Expo Osaka "foi um sucesso"

    Autor: Lusa/AO Online

    De acordo com Artur Lima, "a riqueza natural e cultural do arquipélago despertou enorme curiosidade, colocando os Açores no centro das atenções desta exposição mundial".

    O responsável político, citado em nota de imprensa, considera que os Açores “demonstraram a sua capacidade de se afirmarem no mundo, valorizando a cultura e mostrando ser um destino de excelência e de qualidade mundial".

    "Estamos a dar um passo decisivo para afirmar os Açores como uma região moderna, capaz de atrair investimento e visitantes que procuram experiências autênticas e de qualidade. Esta presença na Expo Osaka é um cartão-de-visita que nos abre portas ao futuro”, afirmou Artur Lima.

    Foram promovidas degustações de produtos açorianos, a par da execução da viola da terra com Luís Gil Bettencourt e Maria Bettencourt.

    A presença dos Açores decorreu até domingo, último dos quatro dias em que a região se apresentou na Expo Osaka 2025 perante milhares de visitantes de todo o mundo.

    Artur Lima visitou os espaços de países de língua portuguesa, como Timor, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, tendo também reunido com Bernardo Amaral, diretor do Pavilhão de Portugal, e Joana Gaspar, vice-comissária de Portugal para a Expo Osaka 2025.

