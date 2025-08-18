Daniel Miranda é candidato do PSD em Santa Cruz das Flores

“Candidato-me à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores porque acredito que o nosso concelho merece mais. Santa Cruz das Flores está parada no tempo e é urgente iniciar um novo ciclo”, disse o candidato à agência Lusa.

Daniel Miranda, que é agente da PSP desde 1999 e se encontra com licença sem vencimento desde 12 de agosto, para se poder candidatar, é o candidato do PSD à presidência do município de Santa Cruz das Flores, na ilha das Flores, que é liderado pelo socialista José Carlos Mendes, que não pode recandidatar-se por limite de mandatos.

“Junto com a minha equipa, proponho uma nova visão assente no desenvolvimento, no dinamismo e na responsabilidade, um rumo que devolva confiança às pessoas e prepare o futuro com ambição e proximidade”, disse, referindo que o objetivo é “trabalhar com dedicação” e tornar o concelho um “lugar de oportunidades, de bem-estar e onde todos sintam orgulho em viver”.

O candidato social-democrata referiu que as sucessivas governações deixaram a terra “para segundo plano” e o concelho “está estagnado e desmotivado”, quando tem "um enorme potencial”.

“O nosso concelho tem sido deixado para trás. Falta visão, falta ação e falta compromisso real com quem cá vive”, lamentou.

Daniel Miranda considera que Santa Cruz das Flores “merece mais”, daí que pretenda “dar voz a quem foi esquecido e recuperar o tempo e as oportunidades perdidas”.

Na sua opinião, o território “enfrenta uma realidade exigente, marcada pelo declínio demográfico, estagnação económica, escassez de habitação e fraca oferta cultural” e “é tempo de mudar este rumo”.

Se for eleito presidente da autarquia, procurará fixar pessoas no concelho e criar condições para que mais famílias ali escolham viver.

Para isso, propõe a criação de um programa de apoio ao arrendamento e o reforço da oferta habitacional através da aquisição e reabilitação de imóveis devolutos, “dando nova vida ao património existente”.

Também considera prioritário “avançar com o loteamento de um terreno já adquirido pela Câmara Municipal, que permanece há anos desaproveitado e que vai permitir a construção de novas habitações”.

Daniel Miranda reconhece, no entanto, que o concelho “não vive apenas de habitação” e que, para fixar pessoas e atrair novas gerações, é fundamental torná-lo “num lugar verdadeiramente agradável para viver”.

Para o candidato do PSD, a cultura também “deve ter um lugar central” no novo ciclo, admitindo aumentar a oferta cultural, apoiar os agentes locais e dinamizar eventos.

Na área da saúde, compromete-se a “desencadear meios e contactos” junto do Governo Regional para “melhorar o acesso e a qualidade dos serviços prestados” à população.

“Pretendo promover parcerias que reforcem os cuidados básicos e incentivar a instalação de recursos que respondam às necessidades reais da comunidade, assegurando mais conforto, segurança e condições para que as pessoas permaneçam e se sintam bem na sua terra”, concluiu.

O atual executivo camarário de Santa Cruz das Flores é composto por três eleitos do PS e dois da coligação Unidos com Confiança (PSD/CDS-PP/PPM).

Nas autárquicas de 2021, o PS venceu com 61,82% dos votos e a coligação obteve 35,01%.

Além de Daniel Miranda, são conhecidas as candidaturas de José Paulo Sousa (Chega) e de Ivan Castro (PS) à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.