Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • “O grande desafio hoje é a qualidade do emprego e a capacitação dos desempregados”

    Maria João Carreiro, secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego


    premium
    Hoje, 09:16
    “O grande desafio hoje é a qualidade do emprego e a capacitação dos desempregados”

    Autor: Carlota Pimentel
    A propósito do Dia Internacional da Juventude, que se assinalou a 12 de agosto, disse que o Governo “está a trabalhar para fazer da Região um lugar onde é bom ser jovem”. Quais sãos as prioridades da governação para a juventude?As matérias relevantes para a vida dos jovens encontram uma resp...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.