Encontrado corpo de homem desaparecido na lagoa das Sete Cidades

De acordo com declarações do presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada ao Açoriano Oriental, o corpo do homem, que estaria junto de “uma ‘almofada de algas marinhas’”, foi descoberto por um mergulhador pelas 16h00.

Conforme adianta João Paulo Medeiros, o cadáver encontra-se agora sob o cuidado da “medicina legal e da Polícia de Segurança Pública para prosseguir com a sua autópsia”.

Recorde-se que o falecido se encontrava acampado nas Sete Cidades, com uns amigos. Na quinta-feira, depois do almoço, foi andar de gaivota na lagoa. No interior da lagoa, decidiu tirar o colete salva-vidas para mergulhar, sendo que após o mergulho, acabou por desaparecer.

