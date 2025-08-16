Açoriano Oriental
    • Encontrado corpo de homem desaparecido na lagoa das Sete Cidades

    As buscas pelo homem de 57 anos, pescador natural da freguesia de Santa Clara, concelho de Ponta Delgada, que desapareceu na passada quinta-feira, terminaram esta tarde após o seu corpo ter sido descoberto por um mergulhador.

    Hoje, 18:13
    Autor: Carlota Pimentel

    De acordo com declarações do presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada ao Açoriano Oriental, o corpo do homem, que estaria junto de “uma ‘almofada de algas marinhas’”, foi descoberto por um mergulhador pelas 16h00.  

    Conforme adianta João Paulo Medeiros, o cadáver encontra-se agora sob o cuidado da “medicina legal e da Polícia de Segurança Pública para prosseguir com a sua autópsia”.
    Recorde-se que o falecido se encontrava acampado nas Sete Cidades, com uns amigos. Na quinta-feira, depois do almoço, foi andar de gaivota na lagoa. No interior da lagoa, decidiu tirar o colete salva-vidas para mergulhar, sendo que após o mergulho, acabou por desaparecer.

