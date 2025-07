Inaugurada Central de Valorização Energética em São Miguel, a segunda dos Açores

A central da empresa MUSAMI - Operações Municipais do Ambiente, está localizada na zona do Caldeirão, em São Miguel, tratando-se da segunda incineradora existente nos Açores, depois da primeira na ilha Terceira.

Representou um investimento superior a 86 milhões de euros e integra-se no Ecoparque da ilha de São Miguel, num sistema já composto por unidades de triagem e tratamento mecânico e biológico (TMB), completando agora um ciclo de gestão de resíduos com enfoque na economia circular.

“Hoje inauguramos mais do que uma infraestrutura. Inauguramos o resultado de uma visão intermunicipal, insular e profundamente pública. A Central de Valorização Energética é a última peça de um sistema integrado. Não substitui nada. Potencia tudo o que foi construído antes”, sublinhou o presidente do conselho de administração da MUSAMI, Nelson Santos.

O responsável lembrou que a nova infraestrutura surge após a Central de Triagem e a Central de Tratamento Mecânico e Biológico, assinalando que o novo equipamento é uma solução “ambientalmente responsável”.

"Aquilo que antes seguia para aterro passa agora a ser transformado em energia elétrica, num processo industrial seguro, monitorizado e ambientalmente responsável", reforçou Nelson Santos, na inauguração.

Ainda segundo o responsável, na nova central "só entram os resíduos que, depois da triagem e do tratamento mecânico e biológico, não foram reaproveitados" e, "ao contrário do aterro, que era o fim da linha, essa central representa um novo começo".

"Transforma o que resta em energia. Transforma o que sobra em valor e esse é o verdadeiro espírito da economia circular: evitar o desperdício e dar uma nova vida ao que parecia o fim", explicou.

A infraestrutura representa a última etapa de um investimento de cerca de 120 milhões de euros no Ecoparque de São Miguel, financiado pelos programas PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (47 milhões de euros) e Açores 2030 (21 milhões).

Segundo o presidente do conselho de administração da MUSAMI, em 2024 foram tratadas mais de 100 mil toneladas de resíduos em São Miguel.

"É esta a responsabilidade. Enquanto aqui estamos, os resíduos continuam a chegar e a cada hora 10 toneladas de resíduos entram no sistema da MUSAMI", acrescentou.

Com as unidades de triagem, tratamento mecânico e biológico, a ilha de São Miguel "atingiu no ano passado a meta Europeia para 2025 de preparação para a reutilização de reciclagem de 55% dos seus resíduos produzidos" e, "com a entrada desta central, colocamo-nos no caminho da próxima grande meta europeia de reduzir a deposição em aterro para menos de 10% em 2035", adiantou Nelson Santos.

O responsável assegurou também que a Central de Valorização Energética "é a solução mais robusta, técnica e cientificamente comprovada para contextos insulares com escala limitada, de elevada responsabilidade ambiental e exigência de autossuficiência".

É também "uma das soluções mais rigorosas em segurança, em operação e em controlo ambiental. Numa operação de 24 horas por dia, as emissões são monitorizadas de forma exigente, contínua, automática e transparente", garantiu.

A MUSAMI emprega atualmente 177 trabalhadores e com a nova unidade ultrapassará os 210.

A nova central terá 50 profissionais especializados, "garantindo estabilidade industrial e operação contínua", disse Nelson Santos.