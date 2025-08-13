Empresários da Terceira apontam “disfunções graves” no transporte marítimo





Em comunicado, a direção da CCIAH refere que a ilha “enfrenta atualmente uma crise séria no abastecimento de bens essenciais”, devido a “disfunções graves nas ligações marítimas que asseguram o transporte regular de mercadorias”.

A Terceira, salienta o organismo, “assume um papel central na economia regional, com forte expressão nos setores da agricultura, pecuária, indústria, comércio, turismo e serviços públicos estratégicos”.

“Contudo, esta força económica está a ser gravemente afetada por falhas sistemáticas no sistema logístico marítimo, com impactos diretos na vida das empresas, das famílias e de toda a sociedade”, alerta.

Segundo a CCIAH, neste momento, “faltam bens de primeira necessidade nas prateleiras, desde produtos alimentares até matérias-primas para a atividade produtiva” e “esta realidade está a gerar prejuízos às empresas conduzindo à degradação económica, e perda de confiança por parte dos agentes económicos”.

A organização representativa do tecido empresarial exemplifica com a “retenção de contentores com iogurtes em Lisboa, impossibilitando o seu transporte atempado para a Terceira e restantes ilhas do grupo central”.

Na nota, a CCIAH salienta ainda “a importância da valorização do porto da Praia da Vitória como uma porta de entrada fundamental para os Açores”, considerando que a sua “plena utilização, com reforço de ligações regulares e eficientes, pode e deve garantir maior estabilidade, previsibilidade e capacidade de resposta logística — não apenas para a Ilha Terceira, mas para todo o arquipélago”.

A organização adianta também que solicitou à secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Transportes uma reunião com os três armadores que operam na região, “com o objetivo de, em conjunto, encontrar uma solução definitiva para este problema que estrangula o desenvolvimento da Terceira e compromete o progresso económico dos Açores”.