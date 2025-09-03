Funcionários públicos com tolerância de ponto na tarde de 29 de setembro em Angra do Heroísmo

O despacho da Presidência do Governo Regional, publicado hoje no Jornal Oficial, justifica a tolerância de ponto na tarde daquele dia pela realização da tradicional festa da “Segunda-feira de São Carlos”, um evento de “particular importância para a população local”.

A “Segunda-feira de São Carlos” é “o dia do encerramento das festas promovidas pelo Império do Espírito Santo de São Carlos, da freguesia de São Pedro, no Concelho de Angra do Heroísmo”, na ilha Terceira, lê-se no documento.

O despacho assinado pelo presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, refere que “as manifestações religiosas e culturais que se realizam nesse dia beneficiam de uma forte adesão e participação por parte dos residentes na ilha Terceira”.

“Como parte da tradição e estímulo aos aspetos culturais próprios de cada uma das ilhas dos Açores, é habitual, por parte da Administração Regional, conceder tolerância de ponto na ‘Segunda-feira de São Carlos’, no período da tarde, aos trabalhadores dos serviços públicos regionais sediados no concelho de Angra do Heroísmo”, acrescenta.

Assim, o executivo regional de coligação concede, à semelhança de anos anteriores, tolerância de ponto no dia 29 de setembro, no período da tarde, aos trabalhadores da Administração Pública Regional dos Açores, cujos serviços estejam sediados no concelho de Angra do Heroísmo.

Excetuam-se “os trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente”.

Contudo, “sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços e organismos […] devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente”.