CDU afirma que o resultado é negativo

Autor: Filipe Torres
Em declarações à RTP/Açores, o dirigente reconheceu que o partido perdeu dois eleitos nas assembleias municipais em comparação com as últimas autárquicas - passaram de cinco para três.
O coordenador regional destacou ainda a situação no Corvo, onde a CDU perdeu o seu eleito na assembleia municipal, apontando ainda críticas a Paulo Margato.
“Todos nós conhecemos o que se passou e valeu tudo - até as chantagens de dizer que, caso não fossem eleitos, iriam abandonar os corvinos à sua sorte, sem médico de família”, acusou.
Por fim, Marco Varela explica que “é um resultado negativo, mas um resultado de resistência e de luta”.