    • Autárquicas
    CDU afirma que o resultado é negativo

    O coordenador regional da CDU, Marco Varela, fez balanço negativo dos resultados da coligação nas eleições autárquicas de 2025 nos Açores

    Hoje, 00:04
    CDU afirma que o resultado é negativo

    Autor: Filipe Torres

    Em declarações à RTP/Açores, o dirigente reconheceu que o partido perdeu dois eleitos nas assembleias municipais em comparação com as últimas autárquicas - passaram de cinco para três.

    O coordenador regional destacou ainda a situação no Corvo, onde a CDU perdeu o seu eleito na assembleia municipal, apontando ainda críticas a Paulo Margato.

    “Todos nós conhecemos o que se passou e valeu tudo - até as chantagens de dizer que, caso não fossem eleitos, iriam abandonar os corvinos à sua sorte, sem médico de família”, acusou.

    Por fim, Marco Varela explica que “é  um resultado negativo, mas um resultado de resistência e de luta”.

