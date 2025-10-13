Açoriano Oriental
    BE vê “sinal de esperança” para a esquerda

    O Bloco de Esquerda (BE) elegeu dois mandatos nas Assembleias Municipais dos Açores, ao recuperar representação em Vila do Porto e ao conquistar, pela primeira vez, um mandato na Horta

    Hoje, 00:01
    BE vê “sinal de esperança” para a esquerda

    Autor: Filipe Torres

    O coordenador regional, António Lima, considerou estes resultados são “um sinal de esperança para a esquerda”, apesar da perda de representação em Ponta Delgada.

    Em declarações à RTP/A após a noite eleitoral, António Lima sublinhou o esforço de convergência feito à esquerda, embora a coligação Unidos por Ponta Delgada não tenha alcançado os resultados esperados.

    Sobre os dois eleitos em assembleias municipais, António Lima salienta que “há motivos para encarar o futuro com esperança”.

