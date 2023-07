Serviços SNS24 e INEM disponíveis em 69 idiomas

O reforço da capacidade de atendimento, que tem colaboração do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), ocorrerá entre 01 e 07 de agosto, segundo uma nota do Ministério da Saúde.

A JMJ é um encontro católico de jovens de todo o mundo com o Papa e este ano vai decorrer em Lisboa de 1 a 6 de agosto sendo esperadas mais de um milhão de pessoas.

Segundo a mesma fonte, o reforço da capacidade de resposta estará articulada entre o SNS24 e os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM e a Linha de Apoio a Migrantes (LAM) e o Serviço de Tradução Telefónica (STT) do Alto Comissariado para as Migrações.

O SNS 24 (808242424) é o contacto recomendado aos participantes da JMJ em caso de sintomas/queixas de saúde não emergentes, para aconselhamento ou eventual encaminhamento para a unidade de saúde mais adequada.

Através do SNS24 está disponível, 24 horas por dia, o serviço de aconselhamento psicológico e o atendimento por videochamada em língua gestual portuguesa.

Só em situação de emergência deve ser contactado o 112, apelando-se ao uso responsável dos serviços de saúde, alerta o ministério.

Toda a informação sobre a resposta da Saúde no âmbito da JMJ23 está disponível no Portal do SNS, sendo recomendada a utilização das Apps SNS24 e Lisboa 2023.