‘Ponta Delgada para Todos’ vai reunir-se com Nascimento Cabral e Isabel Rodrigues renuncia ao lugar de vereadora



Em causa está a possibilidade de se estabelecer uma ponte de diálogo que viabilize a governação camarária num cenário em que não houve maioria absoluta. Isto quando, conforme avançou ontem a Antena 1/Açores, não foi possível a Pedro Nascimento Cabral estabelecer um acordo com a coligação ‘Unidos por Ponta Delgada’, liderada pelo PS, que terá segundo a rádio pública, recusado os pelouros da cultura e juventude, e do desporto, tendo o vereador eleito, Rui Melo, confirmado que os socialistas não querem responsabilidades executivas, mas sim “avaliar cada proposta que seja apresentada e votarmos favoravelmente, desde que as mesmas contribuam para melhorar a vida de todos os que vivem e trabalham no concelho”.

Ficou também a saber-se que a socialista Isabel Almeida Rodrigues, que liderou o movimento ‘Unidos por Ponta Delgada’, não será vereadora, tendo renunciado ao mandato para o qual foi eleita.

“Aceitei candidatar-me por acreditar que a política é um instrumento de transformação e quis colocar o meu conhecimento, a minha experiência e a minha capacidade de trabalho ao serviço das pessoas de Ponta Delgada”, começou por dizer em comunicado Isabel Almeida Rodrigues, para depois concluir que “renuncio ao mandato de vereadora primeiro, porque me candidatei a presidente; segundo, porque os eleitores foram muito claros na expressão da sua vontade e a mesma deve ser respeitada”. Isto apesar do que diz ser “a necessidade premente de uma governação diferente, com justiça, sensibilidade e rigor, para a qual os munícipes devem ser ouvidos e todas as freguesias devem contar”.

Recorde-se que no passado domingo o PSD venceu as eleições para a Câmara de Ponta Delgada, com 33,8% dos votos, tendo o movimento ‘Ponta Delgada para Todos’ ficado em segundo lugar com 26% dos votos. Contudo, ambos elegeram três vereadores, tendo a coligação liderada pelo PS eleito mais dois e o Chega um vereador.

Nesse cenário, o PSD só consegue maioria nas reuniões de câmara em acordo com o ‘Ponta Delgada para Todos’ ou com o ‘Unidos por Ponta Delgada’.

Na sua página na rede social Facebook, o movimento liderado por Sónia Nicolau afirma que “em resultado da notícia na RTP-Açores e para que não hajam dúvidas, o Movimento Ponta Delgada para Todos aceitou reunir-se com o Dr. Pedro Nascimento Cabral, candidato mais votado no ato eleitoral de 12 de outubro”.

O movimento refere igualmente que “na noite eleitoral, em virtude dos resultados obtidos, o compromisso firmado com os cidadãos ‘olhos nos olhos’ foi o de dialogar e concertar tendo como único objetivo melhorar a vida dos cidadãos de Ponta Delgada”.

O movimento ‘Ponta Delgada para Todos’ reitera ainda que elegeu três vereadores, os mesmos que o PSD e que “a nossa posição para com os cidadãos será sempre a de transparência e prestação de contas”.