Oficina de Capacitação das Associações Juvenis

A iniciativa anual, promovida pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através da Direção Regional da Juventude, terá lugar no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos e terá como tema “Liderança Associativa e Sustentabilidade”.

O programa inclui, entre outros momentos, um painel sobre “Associativismo: os desafios da liderança e o impulso para o sucesso”, ‘workshops’ sobre “Gestão Administrativa e Financeira no Associativismo Juvenil”, “Estratégias de Liderança e Desenvolvimento do Associativismo Juvenil” e “A Inovação no Associativismo Juvenil”.

“O InterAj é um evento anual de apoio e diálogo com os jovens açorianos, através das suas associações representativas, assumindo uma importância acrescida para a troca de experiências e para a formação dos dirigentes associativos juvenis da região”, segundo o Governo Regional dos Açores.