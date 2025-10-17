Açoriano Oriental
    Mais de 50 dirigentes associativos e representantes de associações juvenis dos Açores vão participar no InterAj 2025 - Oficina de Capacitação das Associações Juvenis, que vai decorrer de 24 a 26 de outubro, na ilha do Faial

    Hoje, 11:19
    Autor: Lusa/AO Online

    A iniciativa anual, promovida pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através da Direção Regional da Juventude, terá lugar no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos e terá como tema “Liderança Associativa e Sustentabilidade”.

    O programa inclui, entre outros momentos, um painel sobre “Associativismo: os desafios da liderança e o impulso para o sucesso”, ‘workshops’ sobre “Gestão Administrativa e Financeira no Associativismo Juvenil”, “Estratégias de Liderança e Desenvolvimento do Associativismo Juvenil” e “A Inovação no Associativismo Juvenil”.

    “O InterAj é um evento anual de apoio e diálogo com os jovens açorianos, através das suas associações representativas, assumindo uma importância acrescida para a troca de experiências e para a formação dos dirigentes associativos juvenis da região”, segundo o Governo Regional dos Açores.


