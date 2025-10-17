JPP abstém-se na generalidade no Orçamento da Madeira e apresenta propostas na especialidade

Élvio Sousa recordou que esta tem sido a prática do partido nos anteriores orçamentos e destacou a redução do custo de vida, o investimento em saúde e o aumento da oferta pública de habitação como as três principais áreas sobre as quais apresentará propostas em sede de discussão do documento.

“É abstenção na generalidade no PIDDAR (Plano de Investimentos) e no orçamento. Em função das propostas serem acolhidas ou não, ela [a votação final global] é variável de acordo com essa aceitação”, disse.

O secretário-geral do JPP falava aos jornalistas após uma audiência com o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas (PSD/CDS-PP), no Funchal, no âmbito da preparação da proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026.

Élvio Sousa salientou que “a redução do custo de vida passa pela redução do IRS e pela justa redução do IVA”, referindo que o partido ainda irá decidir “quantos pontos percentuais” de redução proporá.

“Mas, para tal, o Governo tinha de emagrecer a despesa”, alertou o também líder parlamentar do JPP na Assembleia Legislativa Regional, o maior partido da oposição, com 11 deputados dos 47 que compõem o hemiciclo.

Além da construção de mais habitação e de garantir os tempos máximos de resposta garantidos na saúde, Élvio Sousa destacou igualmente que irá apresentar uma proposta para que a ligação ‘ferry’ entre a Madeira e o continente seja retomada, referindo que houve um “apagão no Orçamento do Estado” deste compromisso.

“Nós vamos apresentar, neste Orçamento Regional, uma proposta para que o Governo Regional inicie rapidamente negociações com o Governo Regional de Canárias para implementar a linha marítima de ‘ferry’ de passageiros e mercadorias que existia até à data”, afirmou.

Questionado se essa questão ficar acautelada poderá votar ao lado do PSD, Élvio Sousa alertou que tem de ficar vigilante, acusando os executivos sociais-democratas de já terem aprovado propostas e depois não cumprirem.

O governante insular recebeu hoje os representantes dos seis partidos com assento no parlamento regional: IL, CDS-PP, Chega, PS, o JPP e o PSD.

O Orçamento Regional para o próximo ano tem aprovação garantida, uma vez que PSD e CDS-PP têm maioria absoluta através de um acordo de coligação parlamentar.