    • São Miguel e Santa Maria com aviso amarelo devido a previsão de chuva forte

    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas do grupo Oriental dos Açores sob aviso amarelo, devido às previsões de chuva por vezes forte e trovoada, a partir da próxima madrugada

    Hoje, 11:24
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo um comunicado do IPMA, as ilhas de São Miguel e Santa Maria, vão estar sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 12h00 de quinta-feira, devido a "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".


