Marinha coordena resgate médico de mulher em navio cruzeiro

O navio, com bandeira das Bermudas, que se encontrava a navegar a cerca de 20 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 37 quilómetros, do porto de Ponta Delgada, deu o alerta ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), pelas 19h30, “tendo sido ativada de imediato uma embarcação (SR46) da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada, com três tripulantes a bordo, para efetuar o resgate médico”, adiantou a Marinha em comunicado hoje divulgado.

Segundo a nota, o resgate foi concluído às 21h37, tendo a mulher sido transportada posteriormente para uma unidade hospitalar local.

A operação foi realizada através do MRCC Delgada, em estreita articulação com o capitão do Porto de Ponta Delgada e com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.