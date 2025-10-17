Açoriano Oriental
    • Marinha coordena resgate médico de mulher em navio cruzeiro

    A Marinha Portuguesa coordenou, o resgate médico de uma mulher, de 79 anos, de nacionalidade norte-americana, que teria um aneurisma e estava a bordo do navio cruzeiro Regal Princess, junto ao porto de Ponta Delgada

    Hoje, 11:23
    Autor: Lusa/AO Online

    O navio, com bandeira das Bermudas, que se encontrava a navegar a cerca de 20 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 37 quilómetros, do porto de Ponta Delgada, deu o alerta ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), pelas 19h30, “tendo sido ativada de imediato uma embarcação (SR46) da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada, com três tripulantes a bordo, para efetuar o resgate médico”, adiantou a Marinha em comunicado hoje divulgado.

    Segundo a nota, o resgate foi concluído às 21h37, tendo a mulher sido transportada posteriormente para uma unidade hospitalar local.

    A operação foi realizada através do MRCC Delgada, em estreita articulação com o capitão do Porto de Ponta Delgada e com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

