Governo dos Açores quer repor em breve funcionamento do Centro Resíduos da Graciosa

Alonso Miguel deslocou-se à ilha Graciosa para visitar o Centro de Processamento de Resíduos (CPR), na sequência do incêndio ocorrido a 09 de outubro naquela infraestrutura.

As chamas destruíram dois armazéns onde se encontrava “material altamente inflamável”, incluindo a cobertura, segundo explicou, na ocasião, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ilha Graciosa, Carlos Melo, à agência Lusa.

Segundo o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, estão a ser avaliados os estragos causados pelo incêndio e o seu enquadramento em termos das apólices de seguro detidas pela empresa concessionária.

O Centro de Processamento de Resíduos da Ilha Graciosa foi concessionado, em 2012, através de concurso público, à empresa Equiambi, Lda., que é também responsável pela gestão do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha de São Jorge.

Ainda segundo o secretário regional, estão também a decorrer diversas ações para repor, com a maior brevidade, a normalidade na receção e tratamento de resíduos na ilha, assegurando a continuidade do serviço.

As obras de reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha Graciosa, localizado no Lugar do Quitadouro, em Santa Cruz da Graciosa, foram inauguradas pelo Governo Regional dos Açores em julho de 2024, durante uma visita estatutária à ilha.

Segundo uma nota divulgada pelo executivo açoriano, o governante sublinhou ainda que a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática “continuará a acompanhar de perto a situação, em estreita articulação com o município de Santa Cruz da Graciosa e com a Equiambi, empresa gestora do Centro, de forma a garantir uma resposta coordenada e eficaz”.

Recordou que a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática procedeu, em fevereiro de 2025, ao lançamento de um concurso público internacional, no valor de cerca de 3 milhões de euros, para modernização dos processos de reciclagem e tratamento de resíduos em várias ilhas, no âmbito do qual aquele centro será dotado de uma nova linha de triagem mista para resíduos indiferenciados (TMB) e recolha seletiva.

“Este investimento, no valor de cerca de 800 mil euros, prevê a instalação dos novos equipamentos no CPR da Graciosa já no primeiro semestre de 2026, garantindo melhores condições operacionais, maior eficiência e segurança no trabalho e uma maior valorização dos resíduos”, adiantou o governante, citado na nota.

Com o objetivo de restabelecer a normalidade das operações no CPR, a Equiambi já fez deslocar para a Graciosa um conjunto de equipamentos e meios técnicos, incluindo um empilhador, estando já em processo de transporte uma prensa, uma pinça para giratória e um empilhador telescópico, bem como um equipamento de enfardamento por rolos.

“Estão também em operação serviços contratados de pá carregadora e encontra-se na ilha um técnico especializado em desmantelamento, responsável por coordenar os trabalhos de remoção e substituição de estruturas afetadas”, acrescentou.

Entretanto, já chegaram à Graciosa equipamentos especializados para corte e desmontagem da estrutura danificada, permitindo avançar com as intervenções necessárias à recuperação do espaço.

Durante a deslocação, o governante destacou “a resposta rápida e eficaz dos bombeiros voluntários de Santa Cruz da Graciosa, bem como das várias equipas presentes no teatro de operações", acrescentando que logo após a extinção do incêndio, foi assegurada "uma recuperação célere e segura das operações do centro, reforçando simultaneamente as medidas de prevenção e monitorização”.