Capital Portuguesa da Cultura sublinha papel da ligação cultura e educação

“Cultura e educação são indissociáveis. E é urgente enraizar cada vez mais este conceito para que se possa perspetivar um futuro diferente para muitas pessoas”, sublinhou a comissária do projeto PDL26-Capital Portuguesa da Cultura, Katia Guerreiro, em declarações à agência Lusa.

A conferência decorre no sábado, no auditório Luís de Camões, na cidade de Ponta Delgada e pretende discutir temas fundamentais para o desenvolvimento e debater o futuro à luz do lema “Lugar do Amanhã”, segundo o projeto PDL26 – Capital Portuguesa da Cultura.

Antes do evento será assinado o protocolo de cooperação de financiamento da PDL26 – Capital Portuguesa da Cultura entre Ministério da Cultura, Ministério da Economia/Secretaria de Estado do Turismo, Governo Regional dos Açores e município de Ponta Delgada.

A conferência pretende chamar a atenção para a necessidade de tornar acessível a cultura a todos, independentemente do local onde vivem ou da sua condição social.

A comissária destacou a urgência de um novo paradigma, assinalando que ainda existem muitas pessoas que “nunca entraram num museu, num teatro ou nunca assistiram a um espetáculo”.

A programação da Capital Portuguesa da Cultura em Ponta Delgada procura tornar a cultura “um bem essencial”, promovendo o seu acesso em todas as freguesias do concelho, do centro urbano às zonas mais periféricas e abrangendo todas as faixas etárias, desde a infância, jovens e idosos, sublinhou.

"Queremos contribuir para essa mudança de paradigma. Nós queremos que as pessoas se sintam atraídas pela cultura”, vincou Katia Guerreiro, referindo que “as dinâmicas não têm de ser em grande escala”, referindo, por exemplo, o caso do croché ou até da pintura, atividades que podem fazer “toda a diferença na vida das pessoas”.

A comissária da PDL26 – Capital Portuguesa da Cultura disse que a conferência de sábado é aberta ao público para que todos possam “usufruir” do evento.

“Estamos a tentar promover uma interação que possa ser muito saudável para o território. Queremos inspirar a criação de novos projetos enraizados nas comunidades, e incentivar sinergias entre projetos existentes”, sublinhou à Lusa.

Katia Guerreiro explicou que a conferência surge como um ponto de partida para mostrar à população aquilo que está a ser preparado para 2026, ano em que Ponta Delgada será Capital Portuguesa da Cultura.

“A equipa está muito dedicada e a trabalhar afincadamente em todas as áreas. Trata-se de lançar as bases para uma programação que é pensada para todos e que procura transformar o território num verdadeiro lugar do amanhã, onde todos possam ter contacto com a cultura e desenvolver o pensamento crítico, ambição e perspetiva de futuro. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento de um território”, sustentou.

Nos Açores, e neste caso em Ponta Delgada, "onde estamos com uma ação mais importante, no âmbito do projeto, o que estamos a tentar fazer é promover cultura para todos", afirmou.

A conferência, que se inicia pelas 10h20, contará com um primeiro painel composto pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, e a secretária regional da Cultura, Educação e Desporto, Sofia Ribeiro, tendo como moderadora Katia Guerreiro.

Durante a tarde, os painéis estarão centrados em partilhas de experiências sobre projetos culturais, com representantes destas iniciativas que "transformaram territórios de menor dimensão".