Outono Vivo regressa à Praia da Vitória

O festival literário e cultural, que tem lugar na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira e no Auditório do Ramo Grande, tem como destaques a revelação do vencedor do Prémio Literário Vitorino Nemésio, a comemoração dos 50 anos de vida literária do escritor João de Melo, a homenagem ao escritor Álamo Oliveira, e a presença dos escritores Germano Almeida, Henrique Levy, Tânia Ganho, João Garcia (alpinista), Hugo Van der Ding, Vasco Pereira da Costa, Pedro Andersson e Maria Inês Almeida.



“O centro do evento é a Feira do Livro, este ano assegurada pela editora Letras Lavadas, estando disponíveis mais de 20 mil títulos”, disse Vânia Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, na apresentação do evento.

A autarca disse que a feira mantém o figurino dos anos anteriores, “dado que sendo um evento de sucesso não faria sentido alterar. Quanto ao programa literário, destaco a revelação do Prémio Literário Vitorino Nemésio, no dia 3 de novembro, galardão esse que foi apresentado na abertura da edição de 2024. Destaco ainda a comemoração dos 50 anos de vida literária do escritor João de Melo, no dia 01 de novembro, ou a conversa de homenagem à vida e obra de Álamo Oliveira, recentemente falecido, que ocorrerá no dia 03 de novembro”.



Para além destes destaques, o programa deste ano do Outono Vivo conta com uma conversa sobre a literatura de Cabo Verde, com uma prova comentada de vinho verdelho dos Biscoitos, no âmbito da apresentação do livro' Da Vinha ao Vinho', espetáculos 'Portugal por um Violino e Praia Mia', a celebração dos 75 anos do livro 'Festa Redonda de Vitorino Nemésio', e com a presença de muitos escritores nacionais e regionais, que irão apresentar as suas mais recentes obras.



Citada em nota de imprensa, Vânia Ferreira, afirmou que a edição de 2025 conta com “13 escritores nacionais, 13 escritores regionais, uma escritora de Cabo Verde e um escritor da Diáspora”.

Por seu turno, a vereadora com o pelouro da Cultura, Paula Sousa, adiantou que a sessão de abertura do Outono Vivo está agendada para as 19h30 do dia 24 de outubro, onde se inclui a “inauguração da exposição “Grater: 30 anos – 30 projetos”, patente na Galeria da Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira e a inauguração da Feira do Livro”.

O programa atualizado do Outono Vivo 2025 está disponível em www.cmpv.pt ou nas redes sociais da autarquia.﻿

