Protesto da SPP/PSP em Ponta Delgada não teve adesão

O Açoriano Oriental manteve-se no local até cerca de 30 minutos depois da hora marcada, sem registar qualquer presença de protestantes. O protesto estava agendado para as 16h00.

O protesto nacional tinha como objetivo denunciar a alegada falta de atenção do governo face aos problemas da PSP, incluindo baixos salários, condições de trabalho desgastantes, falta de candidatos para cursos de formação e questões relacionadas com a saúde física e mental dos agentes.

Enquanto Ponta Delgada permaneceu deserta, a manifestação teve expressão em Lisboa. Na capital, mais de uma centena de polícias concentraram-se no Largo da Penha de França, seguindo em desfile até ao Ministério da Administração Interna, na Praça do Comércio.

O Açoriano Oriental tentou entrar em contacto com o SPP/PSP, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.

