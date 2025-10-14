Açoriano Oriental
    • Paulo Quental demite-se da Estrutura de Missão para o Espaço

    Paulo Quental apresentou a sua demissão ao Presidente do Governo dos Açores do cargo de Coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço (EMA)

    Hoje, 09:16
    Autor: Paula Gouveia

    Segundo apurou o Açoriano Oriental, aquele responsável, que tinha sido nomeado por José Manuel Bolieiro, enviou-lhe uma carta criticando os constrangimentos significativos da Estrutura, desde que a responsabilidade passou para o secretário regional das Comunidades, Paulo Estêvão.

    Paulo Quental queixa-se de que, desde o início do mandato do atual Governo, a EMA-Espaço tem enfrentado limitações na sua atuação, nomeadamente devido à nomeação de responsáveis de “supervisão” no Gabinete da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, sem as competências técnicas ou experiência necessárias para acompanhar as especificidades desta área. 

    O responsável da EMA aponta responsabilidades a uma recente mudança de chefia de gabinete na Secretaria de Paulo Estêvão, comprometendo a eficácia da Estrutura e uma falta de disponibilidade e de uma estratégia clara por parte do secretário regional, dificultando as relações institucionais.

    De acordo com as nossas fontes, Paulo Quental considera que a missão da EMA-Espaço está próxima da sua conclusão e, face à recente inauguração da sede da Agência Espacial Portuguesa nos Açores, verifica-se uma potencial sobreposição de funções e responsabilidades, pelo que propõe a extinção da Estrutura, a criação de um Conselho Consultivo e outras medidas ligadas ao setor.

    Paulo Quental pediu a sua exoneração, mas dispõe-se a prestar apoio técnico nesta área, no gabinete do Presidente do Governo, sem vínculo contratual.

