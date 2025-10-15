Chuva no interior do Mercado da Graça indigna comerciantes

Num vídeo publicado na rede social Facebook por um dos comerciantes, é visível a chuva a entrar pelo telhado da Praça Central.

Questionada a autarquia de Ponta Delgada, fonte do município diz ter sido informada da ocorrência de infiltrações na Praça Central do mercado agrícola, “tendo de imediato comunicado a situação à empresa responsável pela empreitada e à empresa de fiscalização da obra”.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, presidida pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral recorda que a obra de requalificação “ainda se encontra em execução, pelo que todas as situações que surjam durante este período estão a ser acompanhadas no terreno pelas equipas técnicas”.

Acrescentam que estão a ser efetuadas diligências “para identificar a origem exata do problema”, de forma a proceder às correções necessárias, “de modo a garantir as adequadas condições de segurança e conforto para comerciantes e utilizadores do Mercado”.

