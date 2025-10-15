Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Chuva no interior do Mercado da Graça indigna comerciantes

    Pouco menos de três semanas depois de terem trocado o parque de estacionamento subterrâneo pela Praça Central, os comerciantes do Mercado da Graça apresentaram a sua indignação pelo facto de ter chovido no interior do recinto, durante a manhã de terça-feira

    Hoje, 09:19
    Chuva no interior do Mercado da Graça indigna comerciantes

    Autor: Nuno Martins Neves

    Num vídeo publicado na rede social Facebook por um dos comerciantes, é visível a chuva a entrar pelo telhado da Praça Central.

    Questionada a autarquia de Ponta Delgada, fonte do município diz ter sido informada da ocorrência de infiltrações na Praça Central do mercado agrícola, “tendo de imediato comunicado a situação à empresa responsável pela empreitada e à empresa de fiscalização da obra”.

    A Câmara Municipal de Ponta Delgada, presidida pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral recorda que a obra de requalificação “ainda se encontra em execução, pelo que todas as situações que surjam durante este período estão a ser acompanhadas no terreno pelas equipas técnicas”.

    Acrescentam que estão a ser efetuadas diligências “para identificar a origem exata do problema”, de forma a proceder às correções necessárias, “de modo a garantir as adequadas condições de segurança e conforto para comerciantes e utilizadores do Mercado”. 

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.