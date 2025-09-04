"Habitação é a área com maior atraso na execução do PRR" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO online
"Privatização do handling preocupa trabalhadores da SATA Air Açores" é outro destaque do jornal.
O balanço dos investimentos em curso no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nos Açores está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 4 de setembro de 2025.
