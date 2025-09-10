Governo dos Açores lança sistema de mensagens de texto para prevenção do suicídio

A secretária regional da Saúde e da Segurança Social, Mónica Seidi, disse à agência Lusa, a propósito do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que a medida surgiu no âmbito do trabalho da estrutura para a saúde mental na Região Autónoma dos Açores.

Segundo a governante, em outubro, irá avançar no arquipélago, um sistema de mensagens de texto, "uma interação personalizada que envolve clínicos e, sobretudo, a sinalização de doentes que possam estar em risco de uma situação de cometer o suicídio".

Com o sistema de vigilância e prevenção do suicídio baseado em mensagens de texto pretende-se "uma interação personalizada com os doentes, orientando-os com base numa estratificação do risco".

De acordo com Mónica Seidi, o sistema "permite acompanhar e incluir" os pacientes "que poderão estar com a ideação suicida, após uma recorrência aos serviços hospitalares".

Os casos ficam sinalizados e o sistema "faz uma interação personalizada com os doentes e fará um encaminhamento conforme aquilo que é a situação clínica, ou conforme aquilo que é a necessidade do utente", existindo uma estratificação de prioridades e de risco.

"Quer seja para os cuidados de saúde primários, quer […] seja necessário antecipar a consulta que possa vir a ter no âmbito hospitalar e também nos cuidados de saúde primários ou, então, em situações potencialmente graves, em que está efetivamente em risco […], o utente poderá ser encaminhado diretamente para uma urgência de psiquiatria", explicou.

E prosseguiu: "Aquilo que pretendemos é que, numa primeira fase, este sistema entre em vigor a nível hospitalar, recorrendo, naturalmente, aos psiquiatras do serviço regional de saúde para fazer uma avaliação e uma estratificação do risco e, naturalmente será necessário avaliar a eficácia deste sistema para que, depois, possa ser alargado também aos cuidados de saúde primários".

O executivo de coligação está empenhado em combater os casos de suicídio na região, embora tenha sido registada uma diminuição em 2023 (com 25 casos identificados, quando em 2022 foram registados 30). Relativamente a 2024 e 2025 ainda não existem dados oficiais consolidados e publicados.

A prevenção do suicídio nos Açores é uma matéria que requer todo o empenho e, segundo a governante, ao nível de recursos humanos, "tem havido uma contratação e uma especial atenção para a contratação de recursos humanos na área da saúde mental, quer do ponto de vista de psicólogos, quer também de psiquiatras", mas os números na região "ainda terão de ser melhorados".

"O nosso entendimento é de continuar a conseguir captar mais recursos humanos nesse sentido. Sendo certo que, o caminho, até agora, é efetivamente melhor do que aquele que foi encontrado, mas reconhecemos que há essa vontade de continuar a captar mais recursos humanos para que nos ajudem a ter um trabalho mais eficaz", disse.

Do ponto de vista da comunidade, Mónica Seidi referiu à Lusa que as equipas de saúde comunitárias fazem um trabalho "de louvar no âmbito dos cuidados de saúde primários, mas requerem, em muitos dos casos, o acompanhamento pela parte dos serviços hospitalares, e é aí que, efetivamente, o número de psiquiatras tem de ser aumentado".

Neste momento, existem psiquiatras em todos os hospitais da região e, em algumas das ilhas sem hospital, está em vigor um regime de convenção.

O serviço regional de saúde dos Açores tem 23 psiquiatras e 70 psicólogos.