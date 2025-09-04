Açoriano Oriental
    • Todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo por previsões de chuva forte

    As nove ilhas dos Açores vão estar sob aviso amarelo na sexta-feira, devido às previsões de chuva forte, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)


    Hoje, 15:21
    Autor: Lusa/AO Online

    De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso amarelo entre as 05h00 e as 20h00 de sexta-feira, por “precipitação por vezes forte”.

    Nas ilhas do Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa, que constituem o grupo Central açoriano, o aviso amarelo vigorará entre as 08h00 de sexta-feira e as 05h00 de sábado.

    Já nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo por “precipitação por vezes forte” vigora das 20h00 de sexta-feira até às 08h00 de sábado.

