Todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo por previsões de chuva forte

De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso amarelo entre as 05h00 e as 20h00 de sexta-feira, por “precipitação por vezes forte”.

Nas ilhas do Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa, que constituem o grupo Central açoriano, o aviso amarelo vigorará entre as 08h00 de sexta-feira e as 05h00 de sábado.

Já nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo por “precipitação por vezes forte” vigora das 20h00 de sexta-feira até às 08h00 de sábado.