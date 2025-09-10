'Avenida Marginal - Ensaios (Re)Imaginar Ponta Delgada' apresentado amanhã

De acordo com nota de imprensa, 'Avenida Marginal', que até agora se tinha centrado essencialmente na ficção e na poesia, "arrisca agora uma coletânea de micro ensaios que procuram (Re)Imaginar Ponta Delgada, através de um grupo heterogéneo de colaboradores, de diferentes gerações, profissões e pendores ideológicos, dando, com as suas visões pessoais, uma panorâmica do que é a cidade hoje e do que ela poderá, ou deverá, ser no futuro".

Este ano, e pela primeira vez, foi convidado para coordenar a nova edição da 'Avenida Marginal' o cronista Pedro Arruda, autor de vários livros publicados, bem como foram convidados dois fotógrafos, nomeadamente Paulo Goulart e Andrea Santolaya, esta última responsável pela fotografia de capa do livro.

A nota de imprensa indica que a obra conta com 12 textos ensaísticos de João de Melo (escritor), Flávia Almeida (arquiteta), Francisco Monteiro da Silva (advogado), Isabel Soares de Albergaria (historiadora de arte), Jesse James (programador cultural), Joana Borges Coutinho (agente de mudança), João Mendes Coelho (médico psiquiatra), Maria Manuel Albergaria (antropóloga), Nuno Costa Santos (escritor), Paula Cabral (professora), Pedro Arruda (empresário) e Rui Pedro Paiva (jornalista).

Maria Helena Frias, editora da Artes e Letras, citada na nota de imprensa, acredita que a "publicação da 'Avenida Marginal' é um projeto sem paralelo no resto do país, tratando-se de uma ode intemporal à nossa cidade e no que cada um de nós pode fazer pelo bem comum, por uma urbe mais viva, mais cosmopolita, e sem nunca esquecer o poder da palavra escrita e do livro".

