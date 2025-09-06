Chega/Açores quer ver assegurado acesso público ao complexo desportivo do Lajedo

Em comunicado divulgado, o partido informa que o líder parlamentar do Chega/Açores, José Pacheco, se reuniu com o primeiro subscritor da petição “pela manutenção da gestão pública do Complexo Desportivo do Lajedo e pela sua dedicação exclusiva ao desporto escolar e à formação de jovens atletas”, Arsénio Furtado.



A reunião ocorreu depois de “serem conhecidos os contornos de um protocolo de cedência assinado entre o Governo Regional dos Açores e a sociedade anónima desportiva do Santa Clara, que prevê o uso exclusivo”, por parte do clube de futebol, “dos perímetros do relvado natural, parte dos balneários e a bancada, durante cinco anos, com isenção do pagamento de taxas de utilização”, explica o partido.



O partido sustenta que aquela infraestrutura, localizada na ilha de São Miguel, foi construída para “servir o desporto escolar e de formação” e deve manter-se “aberto à comunidade e não ser de usufruto exclusivo de um clube de futebol profissional”.



Citado na nota de imprensa, José Pacheco, que é também líder regional do Chega, estranha a assinatura do protocolo “sem que tenha sido tornado público, principalmente quando foi anunciado no final do ano passado – em Conselho de Governo - um concurso público internacional para concessionar aquela infraestrutura, por um período de 25 anos”.



“Não podemos deixar de fora os nossos jovens, que precisam da atividade física para se manterem saudáveis a vários níveis, para dar aquele espaço a custo zero a um clube de futebol profissional que também já usa outros campos da Região”, sublinha José Pacheco.



A petição foi criada em abril de 2025 e é dirigida aos presidentes do parlamento açoriano e do Governo Regional e à secretária regional da Educação, Cultura e Desporto.



Segundo a petição, já assinada por 637 pessoas, o complexo desportivo do Lajedo deve permanecer sob gestão pública direta, salvaguardando o interesse coletivo e a equidade no acesso.



De acordo com o documento, deve ser garantida a utilização "exclusiva para o desporto escolar e a formação de jovens atletas, através de clubes e associações desportivas de base" e que se mantenha no complexo do Lajedo a realização do International Football Tournament Azores U11, evento que "valoriza o investimento público e representa a excelência da formação desportiva nos Açores".



Os subscritores da petição defendem que qualquer decisão futura sobre o destino ou modelo de gestão desta infraestrutura deve ser precedida de um processo de consulta pública, envolvendo a comunidade educativa, os clubes, autarquias e cidadãos.



"Este complexo, construído com investimento público e com a missão clara de servir o desporto escolar e amador, deve continuar a ser um espaço de acesso gratuito, justo e prioritário para alunos, professores, escolas e clubes de formação. A sua concessão a privados, mesmo que parcial, representa um risco sério de afastamento da sua vocação original e da limitação do acesso aos seus principais beneficiários: os jovens açorianos", lê-se no documento.





