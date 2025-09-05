Documentário “Cine-Teatro Açor: Passado, Presente e Futuro”

“A escolha deste espaço carrega um simbolismo especial: no passado, o Largo do Outeiro acolheu projeções organizadas por equipas de difusão cultural que percorriam as ilhas, levando a magia do cinema às comunidades mais isoladas. Ao receber novamente um filme, este lugar reencontra uma das suas vocações, voltando a ser ponto de encontro em torno da arte, da memória e da partilha coletiva”, explicou a organização em comunicado.



A sessão na vila do Corvo é gratuita e aberta a toda a comunidade. Por se tratar de uma exibição ao ar livre, o programa poderá sofrer alterações em caso de condições meteorológicas adversas, adiantou.



