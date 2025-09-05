Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Documentário “Cine-Teatro Açor: Passado, Presente e Futuro”

    O Ecomuseu do Corvo vai apresentar, na quarta-feira, às 19h30, no Largo do Outeiro, o documentário “Cine-Teatro Açor: Passado, Presente e Futuro”, integrado na 4.ª edição das Noites de Rua Cheia

    Hoje, 16:25
    Documentário “Cine-Teatro Açor: Passado, Presente e Futuro”

    Autor: Lusa/AO Online

    “A escolha deste espaço carrega um simbolismo especial: no passado, o Largo do Outeiro acolheu projeções organizadas por equipas de difusão cultural que percorriam as ilhas, levando a magia do cinema às comunidades mais isoladas. Ao receber novamente um filme, este lugar reencontra uma das suas vocações, voltando a ser ponto de encontro em torno da arte, da memória e da partilha coletiva”, explicou a organização em comunicado.

    A sessão na vila do Corvo é gratuita e aberta a toda a comunidade. Por se tratar de uma exibição ao ar livre, o programa poderá sofrer alterações em caso de condições meteorológicas adversas, adiantou.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.