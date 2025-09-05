Açoriano Oriental
    • Concluída reabilitação da Torre Sineira da Igreja de São Sebastião em Ponta Delgada

    A reabilitação da Torre Sineira da Igreja Matriz de São Sebastião, em Ponta Delgada, foi concluída depois de um investimento de 249 mil euros, anunciou a Câmara Municipal

    Hoje, 15:27
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo uma nota de imprensa da autarquia, a obra foi projetada pelo arquiteto Nuno Ribeiro Lopes e “constituiu-se como uma intervenção fundamental para assegurar a preservação estrutural e estética desta referência arquitetónica do centro histórico de Ponta Delgada”.

    A obra foi realizada pela empresa AS Património & Reabilitação, especializada na conservação de edifícios históricos, com Pedro Nascimento Cabral, presidente da Câmara Municipal, a considerar que a intervenção “representa um compromisso firme com a preservação do património histórico e cultural da cidade”.

    O autarca recorda que a Torre Sineira “é um dos símbolos maiores da identidade coletiva e da herança arquitetónica”, sendo que “garantir a sua integridade é garantir que futuras gerações possam continuar a reconhecer-se nesta memória construída que é, simultaneamente, um cartão de visita de Ponta Delgada”.

    A reabilitação do imóvel classificado “é um ato de valorização da história, da cultura e da identidade”, acrescenta o autarca, sublinhando que este investimento se enquadra na estratégia de revitalização e qualificação do centro histórico de Ponta Delgada.

    “Esta intervenção permite uma maior fruição do espaço urbano, valorizando o comércio, os serviços e o turismo, ao mesmo tempo que fortalece a economia local”, disse o autarca.


