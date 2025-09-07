Arquipélago acolhe exposição dedicada a Lourdes de Castro

O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas dos Açores vai receber a exposição “Lourdes Castro: Existe Luz na Sombra”, a primeira de um ciclo dedicado à artista natural da Madeira, que percorrerá vários pontos do país.

Como realça Márcia de Sousa, curadora, esta exposição procura “criar memória sobre uma das mais relevantes artistas que o século XX português viu nascer e dar a conhecer momentos do seu percurso de vida e carreira artística menos conhecidos do grande público, tendo por base uma seleção criteriosa de elementos documentais provenientes do arquivo pessoal da artista, menos conhecidos ou divulgados, ou até, em alguns casos, de apresentação inédita ao público”.

Nascida na Madeira, Lourdes Castro (1930-2022) frequentou o curso de Pintura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (ESBAL), que abandonou em 1956.

No ano seguinte, partiu com René Bertholo, Costa Pinheiro, José Escada e outros jovens artistas portugueses, alguns subsidiados pela Fundação Gulbenkian, para a Alemanha (Munique), fixando-se poucos meses depois em Paris (1958), acompanhada apenas por René Bertholo. Juntos fundaram o grupo e a revista KWY (1958-1963).

O percurso de Lourdes Castro baseou-se no abandono dos suportes e disciplinas mais tradicionais, optando por um trabalho interdisciplinar iniciado em assemblages de origem neo-dada, contextualizadas pelo nouveau réalisme francês, passando por um processo de afirmação subtil em torno do perfil possível de objetos e pessoas contornadas apenas pelas suas sombras - temática de referência essencial a partir dos anos 60 e que se manteria constante, prolongando-se até ao fim da sua vida.

A sua obra está representada em vários museus e galerias um pouco por todo o mundo. Recebeu igualmente vários prémios, distinções e condecorações.

A exposição, que inaugura no dia 13 de setembro no Arquipélago, assinala o início de uma itinerância que passará posteriormente por Lisboa, onde será apresentada na Sociedade Nacional de Belas-Artes, e por Viseu, ao abrigo de uma colaboração interinstitucional (extra à matriz inicial deste projeto) com o Museu Nacional Grão Vasco.

Assim, este ciclo de exposições articula-se em jeito de homenagem póstuma, permitindo o acesso público a uma parte do legado pessoal desta artista, cortesia da família de Lourdes Castro.

Como tal, a exposição “Lourdes Castro: Existe Luz na Sombra” apresentará uma seleção de obras de arte, objetos pessoais e documentos, provenientes na sua maioria do acervo particular de Lourdes Castro e também reunidos através da colaboração de várias instituições nacionais e de particulares que, gentilmente, acederam ao convite do MUDAS.Museu para participar nesta iniciativa, com o objetivo de compor uma leitura transversal sobre o percurso artístico de Lourdes Castro.

Este é um projeto financiado pela DGARTES, através da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), e resulta de uma parceria do Governo Regional da Madeira, por via do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, e do Governo Regional dos Açores [Direção Regional da Cultura – DRAC], através do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, e da Sociedade Nacional de Belas-Artes.

