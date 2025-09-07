Exposição celebra 500 pinturas do projeto Corações de Yves Decoster

Nascido em 2011, o projeto Corações de Yves Decoster ultrapassou este ano as 500 pinturas, motivo que levou o artista plástico a realizar a exposição “500 Corações”, inaugurada no Museu Municipal da Ribeira Grande.

Nos últimos 14 anos, os corações do belga Yves Decoster, a viver em São Miguel desde 1988, tornaram-se marcos visuais icónicos, reconhecidos tanto por residentes como por visitantes, enquanto símbolos do espírito alegre da ilha de São Miguel.

Como lembrou o artista plástico ao Açoriano Oriental este projeto iniciou-se inspirado por uma propriedade de um amigo na Lagoa, na qual pintou o seu primeiro coração numa janela que tinha uma moldura em pedra e basalto.

“Eu não sabia o que ia pintar porque se tratava de uma forma de expressão completamente nova para mim, que é a arte de rua. Mas pensei: eu amo os Açores, o seu povo, a sua natureza, e então surgiu a flor em forma de coração”, recorda.

Nesse dia à noite recebeu um telefonema da mulher desse amigo, que foi surpreendida com a pintura a dizer-lhe que o seu dia de trabalho tinha sido muito difícil, mas que ao chegar a casa e deparar-se com aquela pintura o dia tinha ficado mais feliz.

“O quanto fazes as pessoas felizes com um pequeno desenho... continua”, disse-lhe.

A partir daí surgiu um projeto contínuo, com corações que incluem borboletas, gatos, golfinhos, flores e outros elementos naturais, sempre com o coração como símbolo central de amor, alegria e ligação.

Em 2013, já havia 205 corações espalhados pela ilha, dos Mosteiros ao Nordeste. Número que tem continuado a crescer, tendo agora ultrapassado os 500.

Desta forma, os corações de Yves Decoster, pintados em muros ou fachadas de habitações, transformaram-se numa linguagem visual afetuosa e duradoura em São Miguel, uma homenagem viva à beleza das emoções simples e da arte acessível a todos.

Yves Decoster sublinha que, apesar de ser um projeto pessoal, o ato de pintar na rua tem permitido criar momentos de interação e partilha com a comunidade. E com eles surgem as mais inesperadas reações, como contou o artista ao recordar um casal de turistas que, impedido de realizar trilhos na ilha, decidiu fazer um percurso pelos diversos corações espalhados por São Miguel.

Outra situação frequente é a de pessoas desconhecidas que o contactam para manifestar interesse em ter um coração pintado na sua fachada. Uma iniciativa que o artista acolhe com carinho, revelando que esta é também uma forma de conhecer novas pessoas e diferentes maneiras de estar e viver.

Em paralelo a estes trabalhos Yves Decoster tem continuado a criar apresentando pinturas figurativas, muitas vezes retratando formas humanas em acrílico sobre madeira, do qual a sua mais recente exposição foi “Cromossoma Y” (2024), sobre a diversidade da masculinidade, apresentada no Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada.

A exposição “500 Corações”, que poderá ser visitada até 28 de novembro, pretende assinalar este percurso, através da apresentação de 43 quadros, 35 de pequenas de pequenas dimensões e oito de dimensões, dos seus emblemáticos corações.

