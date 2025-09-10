Açoriano Oriental
    • “Nós queremos readquirir a confiança que entretanto foi abalada”

    Carlos Estrela, presidente da Direção da Casa do Povo de Rabo de Peixe


    premium
    Hoje, 09:27
    “Nós queremos readquirir a confiança que entretanto foi abalada”

    Autor: Nuno Martins Neves
    Foram meses de grande exposição, pública e mediática, para a Casa do Povo de Rabo de Peixe, devido à alegada situação de maus tratos de quatro funcionárias a bebés no Centro de Apoio à Criança n.º 1 (CAC1),caso denunciado pela direção ao Ministério Público. O que foi feito para superar esta ...
