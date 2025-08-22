Transinsular com novo navio e frequência semanal para os Açores a partir de setembro

O novo navio da empresa do Grupo ETE “adiciona capacidade para assegurar o crescimento significativo da região oferecendo maior pontualidade, frequência e uma cobertura ampla, com escalas semanais, reforçando o compromisso da Transinsular com a população e agentes económicos da Região Autónoma”, segundo uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No âmbito da reestruturação do serviço regular de transporte marítimo para a Região Autónoma dos Açores, a Transinsular apresenta um novo serviço denominado Transinsular Expresso + e introduz mais um navio a motor (ETE Portugal), “dedicado exclusivamente” ao arquipélago, “reforçando o seu propósito de fomentar o desenvolvimento, integrar territórios e impulsionar o crescimento económico das comunidades açorianas por meio da logística marítima”.

O novo navio ETE Portugal, com 100 metros de comprimento e com capacidade de 220 TEUs [medida padrão para contentores de mercadorias], operará no serviço Transinsular Expresso +, em conjunto com os navios Ilha da Madeira, Insular, Monte da Guia e Margarethe, fazendo a ligação entre o continente português e a Região Autónoma dos Açores, com saídas semanais de Lisboa e Leixões.

Com o novo serviço, a empresa pretende “aumentar a frequência do transporte marítimo, assegurar a pontualidade e a distribuição para todas as ilhas do arquipélago, respondendo a uma necessidade objetiva muito esperada pela população e pelos agentes económicos locais”.

O novo navio “conta também com características adequadas aos portos do arquipélago, dotando a Linha Regular dos Açores e em concreto o serviço Transinsular Expresso + com maior capacidade e eficiência operacional em porto”, sublinhou.

Ainda de acordo com a nota, o novo serviço Transinsular Expresso + prestado pela operadora marítima Transinsular, “reafirma o compromisso com a capacidade de distribuição e cobertura eficiente de todo o arquipélago, com escalas em todas as ilhas, conforme o calendário estabelecido, assegurando assim uma cadeia de abastecimento contínua e eficiente para toda a região”.

O serviço Transinsular Expresso + inicia-se no dia 05 de setembro, com saídas de Leixões e de Lisboa, pelo novo navio ETE Portugal e pelo navio Monte da Guia, respetivamente.

Além da componente operacional, este novo serviço e a introdução de mais um navio “visam responder aos interesses dos clientes, empresários e agentes económicos dos Açores, prevendo-se um aumento de 15% na capacidade de resposta às necessidades básicas e essenciais da população, o que consolida a presença da Transinsular como o parceiro estratégico de excelência para a Região Autónoma dos Açores”, salientou.

O Grupo ETE foi fundado em 1936 e tem uma presença internacional com operações próprias em nove países (Portugal, Espanha, Reino Unido, Bélgica, Cabo Verde, Moçambique, Colômbia, Uruguai e Dubai).