Nova identidade do Parque Terra Nostra distinguida nos Red Dot Design Awards

    O Rebranding e o Merchandising do Parque Terra Nostra, nas Furnas, da autoria da Label Human Brands, agência parceira da Bensaude Hotels há já vários anos, foram distinguidos com os prémios Red Dot Design Awards.

    Hoje, 14:23
    Autor: Rui Jorge Cabral

    Conforme refere uma nota de imprensa, o Parque Terra Nostra foi premiado nas categorias Brand Design & Identity e Brand Promotion pelos Red Dot Design Awards, considerados os mais prestigiados prémios internacionais na área do design.

    Refira-se o o projeto de Rebranding teve como objetivo, não só renovar a imagem do Parque, mas também reforçar a sua herança, ligando o passado ao presente. Por outro lado, a categoria Brand Design & Identity distingue o desenvolvimento estratégico e criativo da identidade de marca.

    A nova identidade do Parque Terra Nostra destaca-se por uma estética minimalista e acessível em que o logótipo representa a oferta e tudo o que floresce no Parque.

    A tipografia, de desenho floral e orgânico, complementa a geometria do símbolo, agora evidenciada num discurso na primeira pessoa. A assinatura “Um legado que encanta” reflete a história do Parque. Citado em nota de imprensa, Jorge Aguiar, administrador executivo da Bensaude Turismo, afirmou que “estes prémios são o reconhecimento do nosso compromisso em elevar a marca Parque Terra Nostra”.

