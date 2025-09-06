Nova identidade do Parque Terra Nostra distinguida nos Red Dot Design Awards

Conforme refere uma nota de imprensa, o Parque Terra Nostra foi premiado nas categorias Brand Design & Identity e Brand Promotion pelos Red Dot Design Awards, considerados os mais prestigiados prémios internacionais na área do design.

Refira-se o o projeto de Rebranding teve como objetivo, não só renovar a imagem do Parque, mas também reforçar a sua herança, ligando o passado ao presente. Por outro lado, a categoria Brand Design & Identity distingue o desenvolvimento estratégico e criativo da identidade de marca.

A nova identidade do Parque Terra Nostra destaca-se por uma estética minimalista e acessível em que o logótipo representa a oferta e tudo o que floresce no Parque.

A tipografia, de desenho floral e orgânico, complementa a geometria do símbolo, agora evidenciada num discurso na primeira pessoa. A assinatura “Um legado que encanta” reflete a história do Parque. Citado em nota de imprensa, Jorge Aguiar, administrador executivo da Bensaude Turismo, afirmou que “estes prémios são o reconhecimento do nosso compromisso em elevar a marca Parque Terra Nostra”.

