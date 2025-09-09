Açoriano Oriental
    • Médio Oriente
    Netanyahu afirma que Israel agiu de "forma independente" no ataque em Doha

    O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel agiu de "forma independente" no seu ataque contra altos responsáveis do Hamas em Doha, capital do Qatar

    Hoje, 17:04
    Netanyahu afirma que Israel agiu de "forma independente" no ataque em Doha

    Autor: Lusa/AO Online

    "A ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação totalmente independente levada a cabo por Israel", afirmou Netanyahu numa mensagem difundida nas suas redes sociais.

    "Israel iniciou-a, Israel levou-a a cabo e Israel assume toda a responsabilidade por ela", acrescentou o primeiro-ministro em relação à ação militar. 

    O exército israelita efetuou um ataque a membros do Hamas em Doha, que estão a envolvidos nas negociações para um possível cessar-fogo com Israel. 

    Através de um comunicado na rede social X, os militares israelitas afirmaram que “as Forças de Defesa de Israel (IDF) e a ISA [Agência de Segurança de Israel] realizaram um ataque preciso contra a alta liderança da organização terrorista Hamas”.

    As IDF justificam que, “durante anos, estes membros da liderança do Hamas dirigiram operações da organização terrorista”.

    O ataque foi repudiado pelo Qatar que considerou-o um ato cobarde e um clara violação do direito internacional

    “O Estado do Qatar condena veementemente o ataque cobarde perpetrado por Israel, que teve como alvo edifícios residenciais onde residem vários membros do bureau político do Hamas”, escreveu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed al-Ansari, no X.

    Também o Irão e a Jordânia condenaram o bombardeamento contra a liderança do Hamas, que o exército israelita qualificou como um "ataque preciso". 

    Segundo o exército israelita, "antes do ataque, foram tomadas medidas para mitigar os danos a civis, incluindo o uso de munições de precisão e informações adicionais”. 


