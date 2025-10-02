Von der Leyen pede combate a todas as formas de antissemitismo após “chocante ataque”

“Os meus pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e a comunidade judaica do Reino Unido após o violento ataque a uma sinagoga em Manchester”, escreveu a líder do executivo comunitário numa publicação na rede social X.

"O facto de este ataque ter ocorrido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna-o ainda mais chocante. Temos de continuar a combater o antissemitismo em todas as suas formas”, adiantou Ursula von der Leyen.

Também através do X, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou estar “chocada com o ataque a uma sinagoga em Manchester no dia do Yom Kippur”.

“Não pode haver lugar para o ódio, o antissemitismo e o extremismo nas nossas sociedades”, referiu a líder da assembleia europeia.

Já a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, considerou no X que “o ataque deliberado em Manchester contra fiéis inocentes numa sinagoga no Yom Kippur é totalmente assustador”.

“Ódio, antissemitismo e violência não têm lugar em nossa sociedade”, salientou.

Antes, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que a União Europeia está solidária com o Reino Unido contra o antissemitismo.

Pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas hoje quando um carro foi conduzido contra fiéis e um homem esfaqueado à porta de uma sinagoga em Manchester.

A polícia disse ter abatido o presumível agressor, embora não haja ainda confirmação oficial da sua morte.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, regressou mais cedo da cimeira anual da Comunidade Política Europeia, em Copenhaga, anunciando reforço policial junto às sinagogas em todo o país.