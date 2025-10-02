Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Reitora da UAc defende criação urgente de Centro Académico Clínico

    Susana Mira Leal sublinhou a importância de avançar com a constituição de um grupo de trabalho para a criação de um Centro Académico Clínico nos Açores, projeto que considera “estratégico e incontornável” para a Região, mas que continua por concretizar

    premium
    Hoje, 09:25
    Reitora da UAc defende criação urgente de Centro Académico Clínico

    Autor: Ana Carvalho Melo
    A reitora da Universidade dos Açores (UAc), Susana Mira Leal, voltou a defender a importância da criação de um Centro Académico Clínico na Região, aguardando do Governo Regional a indicação dos nomes a integrar no grupo de trabalho para pensar esse processo.“É fundamental a criação deste g...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.