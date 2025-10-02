Reitora da UAc defende criação urgente de Centro Académico Clínico

Autor: Ana Carvalho Melo
A reitora da Universidade dos Açores (UAc), Susana Mira Leal, voltou a defender a importância da criação de um Centro Académico Clínico na Região, aguardando do Governo Regional a indicação dos nomes a integrar no grupo de trabalho para pensar esse processo.“É fundamental a criação deste g...
Número de passageiros desembarcados em portos nos Açores baixa 1,89% em agosto
Açores/Gabrielle
Tempestade provocou estragos na produção de fruta na ilha Terceira
Dia 1 de outubro
Teatro Ribeiragrandense acolhe a exposição “A Beleza Não Envelhece”
Protocolo da Capital Portuguesa da Cultura ainda sem data de assinatura