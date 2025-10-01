Número de passageiros desembarcados em portos nos Açores baixa 1,89% em agosto

Os números publicados na página do SREA e consultados pela Lusa revelam que, em agosto, desembarcaram nos portos da região 95.019 passageiros, provenientes de viagens interilhas, menos 1.835 (1,89%) do que no mesmo mês em 2024.

No valor acumulado entre janeiro e agosto, houve, no entanto, um ligeiro aumento de passageiros desembarcados nos portos dos Açores.

No total, foram 404.165 viajantes, mais 2.962 (0,74%) do que em igual período no ano anterior.

Na época baixa, a Atlânticoline, empresa que assegura as ligações marítimas de passageiros nos Açores, realiza viagens apenas entre as ilhas do Triângulo (Pico, Faial e São Jorge) e entre Flores e Corvo.

Entre junho e setembro, passam também a estar abrangidas as outras duas ilhas do grupo Central: Terceira e Graciosa.

A ilha do Pico, que tem várias viagens diárias para o Faial, durante todo o ano, foi a que registou maior movimento de passageiros, em agosto, com 42.136 desembarques.

Foi também a única ilha a verificar um aumento homólogo neste mês, com mais 581 passageiros desembarcados (1,4%).

Já a ilha do Faial somou 37.319 passageiros, menos 3,09% do que em agosto de 2024.

A ilha de São Jorge, que também tem ligações ao Pico e ao Faial, durante todo o ano, registou uma quebra de 3,3%, com um total de 11.508 desembarques.

Nas restantes ilhas do grupo Central, a quebra de passageiros face ao período homólogo foi mais acentuada em termos percentuais.

A Terceira contabilizou 2.088 viajantes, menos 16,41% do que no período homólogo, enquanto a Graciosa apresentou 956 passageiros, menos 23,58%.

Também no grupo Ocidental, onde há viagens por via marítima entre Flores e Corvo, durante todo o ano, houve uma redução de passageiros desembarcados em agosto.

Nas Flores, o número de desembarques (515) baixou 12,41% e no Corvo (497) a quebra foi de 9,96%.

Olhando para o valor acumulado dos primeiros oito meses do ano, apenas as ilhas do Triângulo apresentam uma subida: o Pico cresceu 1,2%, o Faial 1,09% e São Jorge 0,57%.

Em sentido contrário, a Graciosa verificou uma redução de 19,34%, a Terceira de 10,95%, as Flores de 8,12% e o Corvo de 8,04%.

Desde 2020 está suspensa a operação sazonal da Atlânticoline, que ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), com navios de maior dimensão, entre maio e setembro.

Nos meses de época alta (de junho a setembro), há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo (grupo Ocidental).