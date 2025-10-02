Capa AO 2 outubro 2025

Autor: Açoriano Oriental
Destaque fotográfico vai para a violência contra idosos: até agosto, 49 pessoas foram vítimas nos Açores. Principais agressores são os filhos.
"UAc critica demora na criação do Centro Académico Clínico" é a manchete de hoje
