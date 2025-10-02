SRTMI distribui 385 mil euros de apoios no primeiro semestre

Um total de 36 eventos desportivos, culturais, recreativos e sociais foram apoiados pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas (SRTMI) no primeiro trimestre do ano, num montante global de 385 mil euros.

A listagem do publicada em Jornal Oficial e os apoios são atribuídos ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2005/A, de 20 de julho e destinam-se a comparticipar encargos com ações e eventos de animação a realizar na Região, cujo interesse seja previamente reconhecido pelo departamento do Governo Regional com competência em matéria de turismo.

Dos eventos contemplados, 16 são de cariz desportivo, enquanto 12 referem-se a eventos musicais (festivais e concertos), enquanto os restantes oito dizem respeito a manifestações culturais, eventos sociais ou de promoção turística e económico.

De acordo com a listagem divulgada pela SRTMI, o evento com a maior fatia do apoio foi o Pauleta Azores Soccer Cup U13 – 2025, organizado pela Associação Clube de Futebol Pauleta, com 35 mil euros (35 000,00). No desporto, o evento que recebeu o valor mais baixo foi a XIII Prova “À procura do Wahoo” 2025, do Clube Naval de Santa Maria (CNSM), com 500 euros (500,00).

Ainda no desporto foram concedidos apoios aos projetos Divulgar os Açores pelo Desporto - 17th International Football Tournament Azores U11, do Clube União Micaelense, no valor de 25 mil euros (25 000,00); IV Trail do Queijo da Fajãzinha, do Atlético Clube da Fajã Grande, com 1500 euros (1 500,00); Vela de Cruzeiro 2025, do Angra Iate Clube (AIC), com 6500 euros (6 500,00); o Azores Ocean Surfski 21, também do AIC, com 9 mil euros (9 000,00); a 8.ª Edição Figueiras Cup 2025, do Clube Desportivo Santo António, com 2500 euros (2 500,00); o XVII Ramo Grande Azores Cup, da Juventude Desportiva Lajense, com 8600 euros (8 600,00); o Faial MotoFest 2025, do Moto Clube Ilha Azul, com três mil euros (3 000,00); o IX Torneio Açoriano de Jigging 2025, do CNSM, com mil euros (1 000,00); o XII Santa Maria Shootout 2025 – Concurso de Fotografia Subaquática, também organizado pelo CNSM, com 2900 euros (2 900,00); o XXIII Torneio Feminino de Corrico de Barco e o XXXIV Torneio Açoriano de Corrico de Barco 2025, ambos do CNSM, com dois mil euros (2 000,00) cada; o Campeonato de Surf e Bodyboard da Ilha Graciosa 2025, realizado pela Associação Graciosense de Promoção e Eventos, com nove mil euros (9 000,00); o 31.º Festival de Parapente dos Açores, do Clube Asas de São Miguel, com 13 mil euros (13 000,00); finalmente, o Azores Bravos Trail 2025, da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, com 9500 euros (9 500,00).

No que diz respeito aos eventos musicais, o 41.º Festival Maré de Agosto, promovido pela Associação Cultural Maré de Agosto, foi contemplado com 28 mil euros (28 000,00), sendo este o valor mais alto atribuído a festivais, ao passo que, com oito mil euros (8 000,00) cada, foram contemplados o Festival dos Moinhos 2025 (da Associação de Juventude do Corvo) e o Graciosa Sound Fest 2025 (da Associação Sócio Cultural da Ilha Graciosa).

Neste âmbito, a listagem da SRTMI indica também que ao Eco Festival Azores Burning Summer 2025, da Associação Regional para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo, Ambiente, Cultura, foi atribuído um apoio no montante de 11 mil euros (11 000,00); o Folk Azores – Festival Internacional dos Açores-Terceira, do Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira, recebe 25 mil euros (25 000,00); a XXI Edição Festival Santa Maria Blues 2025, da Associação Escravos da Cadeinha, com 23 mil euros (23 000,00); o Música no Colégio 2025-XIII edição e Clássicos de Natal 2025, do Coral de São José-Associação Musical, com 20 mil euros (20 000,00); o 25.º Festival Internacional de Jazz Angra do Heroísmo, da Associação Cultural Angrajazz, 25 mil euros (25 000,00); o Festival Cais de Agosto 2025, da Associação Cultural de São Roque do Pico, 10 mil euros (10 000,00); a 36.ª Semana Cultural das Velas, da Associação Cultural das Velas, 15 mil euros (15 000,00); a XXXVIII Festa do Emigrante 2025, da Filarmónica U.O.C. Nossa Senhora dos Remédios, cinco mil euros (5 000,00); finalmente, a Festa do Chicharro, da Associação Cultural e Desportiva Maré Viva, com 10 mil euros (10 000,00).

Os restantes oito eventos abrangidos pelos apoios da SRTMI foram as Convenções Lagoa25, do Lions Clube de Lagoa, com cinco mil euros (5 000,00); a Wine in Azores 2025 São Miguel, promovido por José Joaquim Coutinho Costa, com 17 mil e 500 euros (17 500,00); o III ERITA – Encontro Regional de Guias de Informação Turística dos Açores III-Erita, da Associação de Guias de Informação Turística dos Açores, com dois mil euros (2 000,00); Dos Açores para o Mundo – 2025, da Associação MiratecArts, cinco mil euros (5 000,00); o filme “O Caldeirão” - 2025, da Fogo Posto Associação, com dois mil euros (2 000,00); as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres 2024, promovidas pela Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, com 20 mil euros (20 000,00); o Plano de Comunicação e Marketing ATSF 2025-Faial, da Associação de Turismo Sustentável do Faial-Ilha, sete mil euros (7 000,00); finalmente, o PDL White Ocean, da Século em Acção – Associação, sete mil e 500 euros (7 500,00).

