    Putin avisa que resposta a militarização europeia não tardará e será convincente

    O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que acompanha de perto "a crescente militarização da Europa" e alertou que a resposta “não tardará” e “será muito convincente”, à medida que os países europeus aumentam os investimentos em defesa

    Hoje, 17:35
    Autor: Lusa/AO Online

    "A resposta às ameaças será, no mínimo, muito convincente. Refiro-me à resposta. Nós próprios nunca iniciámos um confronto militar", declarou Putin durante o fórum de discussão Valdai em Sochi, no sudoeste da Rússia.

    O líder do Kremlin acusou a Europa de impedir uma solução para a guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, e de "intensificar continuamente" o conflito.

    No seu discurso, referiu que Moscovo está a "monitorizar de perto a crescente militarização da Europa" para perceber se são "apenas palavras", ou ações concretas que levarão a contramedidas.

    Vladimir Putin instou os líderes da União Europeia (UE) a deixarem de se concentrar na "ameaça russa" e a concentrarem-se na resolução dos problemas dos seus próprios países.

    "Sinceramente, apetece-me dizer: acalmem-se, durmam em paz, lidem finalmente com os vossos próprios problemas", declarou.


