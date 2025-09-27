Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Açores continuam a ser a Região do país com menor esperança média de vida

    Os Açores continuam a ser a região do país com menor esperança média de vida e onde a diferença entre géneros é a mais acentuada, com as mulheres açorianas a viverem em média mais 6,63 anos do que os homens.


    premium
    Hoje, 13:43
    Açores continuam a ser a Região do país com menor esperança média de vida

    Autor: Filipe Torres
    Os Açores continuam a ter a esperança de vida continua a ser a mais baixa de Portugal. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes ao triénio 2022-2024, um açoriano à nascença pode esperar viver em média 78,33 anos, contra os 81,49 registados em média no país. Ou se...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.