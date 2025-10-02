Polícia britânica classifica como terrorismo ataque em sinagoga de Manchester

De acordo com a Polícia da Grande Manchester, um homem lançou um carro contra fiéis à porta da Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, em Crumpsall, antes de os esfaquear.

O suspeito acabou abatido por disparos da polícia, que demorou a confirmar a sua morte devido a receios de que transportasse explosivos, e outros dois indivíduos foram detidos, revelou o comissário assistente Laurence Taylor.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, regressou de urgência da cimeira europeia em Copenhaga para liderar o comité de emergência do Governo, prometendo reforço policial junto de sinagogas em todo o país.

O rei Carlos III e a rainha Camila manifestaram-se “profundamente chocados e tristes” com o ataque, que coincidiu com um momento de grande afluência às sinagogas.

O Reino Unido tem registado um aumento de incidentes antissemitas desde o ataque do Hamas a Israel, em outubro de 2023, e a ofensiva israelita em Gaza.