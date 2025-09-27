Turismo contribui para mais de 1.000 ME de riqueza criada nos Açores

Num nota divulgada para assinalar o Dia Mundial do Turismo, que hoje se comemora, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, salienta que o turismo é, atualmente, “um dos setores mais relevantes da economia regional, com capacidade para alavancar todos os outros de forma transversal".



"O turismo já contribui para mais de 1.000 milhões de euros de riqueza criada nas nove ilhas, o que representa cerca de 20% do VAB regional, 17% do PIB e 17% do emprego”, assinala Berta Cabral, citada numa nota de imprensa.



Este é o primeiro Dia Mundial do Turismo em que se comemora nos Açores desde a obtenção do Nível Ouro na certificação como “Destino Sustentável”, pela Earth Check, sendo “o primeiro arquipélago do mundo com este nível de certificação”, alcançado no final de 2024.



“O sucesso e o crescimento do turismo nos Açores continuam a evoluir de forma saudável e sustentável, verificando-se que o expressivo crescimento das dormidas é permanentemente superado pelo crescimento registado nas receitas”, vinca Berta Cabral, na nota divulgada pelo executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).



A secretária regional com a tutela do Turismo realça também o contributo essencial do setor para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos Açores.



Berta Cabral garante que o executivo açoriano “está a trabalhar para reduzir a sazonalidade e criar condições para que as companhias aéreas vão alargando progressivamente as suas operações para as épocas média e baixa”.



Por outro lado, tem procurado potenciar a dispersão de fluxos turísticos por todas as ilhas, trabalhando e diversificando o produto, como as Rotas Açores, os Percursos Pedestres, o termalismo e a Agenda Azores What’s On", acrescenta Berta Cabral, lembrando que os Açores “são essencialmente um destino de natureza".



Entre os investimentos destacados pela governante está a Rede Regional de Percursos Pedestres, que atinge este ano a marca dos 100 trilhos oficialmente homologados, reforçando "a oferta de um dos produtos que mais contribui para colocar os Açores como destino de referência mundial em turismo de natureza sustentável”.



Berta Cabral afirmou que este é "um desafio permanente, que exige condições de segurança, conservação dos trilhos, ordenamento do território e sensibilização dos utilizadores”.



A responsável destacou ainda a aposta em formação profissional de qualidade, turismo acessível, investimento na infraestrutura viária e na produção de energia elétrica e o incentivo à inovação, "reforçando a competitividade e a sustentabilidade da atividade turística, tal como se verifica com o novo projeto de monitorização inteligente de fluxos turísticos".



A governante recorda que, nos últimos dois anos, os Açores foram considerados como o Melhor Destino de Turismo de Aventura do Mundo e da Europa, pelos World Travel Awards, entre vários outros prémios e galardões, o que “garante uma afirmação como um dos mais atrativos destinos a nível internacional”.



Na mensagem a propósito do Dia Mundial do Turismo, a secretária regional realça também o trabalho "conjunto e colaborativo" que tem vindo a ser desenvolvido por todos os agentes do setor na região, que tornou os Açores "num destino de eleição a nível mundial e uma referência para todos os que almejam a sustentabilidade”.



O Dia Mundial do Turismo, data instituída pela ONU, tem este ano como lema “Turismo e Transformação Sustentável”, escolhido pela Organização Mundial do Turismo (OMT) para enaltecer o papel do turismo como agente de mudança positiva, com foco na sustentabilidade ambiental, inclusão social e inovação.

