Frota da Azores Airlines vai ser reforçada com um A320 CEO em 2026

Autor: Arthur Melo
A frota da Azores Airlines vai passar a dispor, em março de 2026, de mais uma aeronave, na circunstância um Airbus 320 CEO, o primeiro desta nova linha a integrar a companhia área açoriana. A aquisição desta aeronave foi confirmada pelo Conselho de Administração da SATA Internacional/...
Preço do gasóleo baixa 1,7 cêntimos por litro nos Açores em outubro
Dia 1 de outubro
Teatro Ribeiragrandense acolhe a exposição “A Beleza Não Envelhece”
Cultura e Social
“O Fado é uma linguagem que me apaixona”