Açoriano Oriental
    • Frota da Azores Airlines vai ser reforçada com um A320 CEO em 2026

    Azores Airlines vai integrar na sua frota, a partir de março de 2026, um Airbus A320 CEO. Entretanto, o consórcio Newtour/MS Aviation reuniu com a Comissão de Trabalhadores da Azores Airlines e apresentou as suas propostas para a companhia aérea açoriana

    premium
    Hoje, 08:52
    Frota da Azores Airlines vai ser reforçada com um A320 CEO em 2026

    Autor: Arthur Melo
    A frota da Azores Airlines vai passar a dispor, em março de 2026, de mais uma aeronave, na circunstância um Airbus 320 CEO, o primeiro desta nova linha a integrar a companhia área açoriana.&nbsp;A aquisição desta aeronave foi confirmada pelo Conselho de Administração da SATA Internacional/...
